İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: İDLİB BÖLGESİNDE OTUZ ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU! MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI SINIR BÖLGESİNDE...

"Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etti." ifadesini kullanan Dominic Raab, bunun savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtığını belirtti.

Uluslararası hukuk veya temel insani değerlerin böylesine açık bir şekilde hiçe sayılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Raab, "Ay başında açıklanan yeni yaptırımlar temelinde, bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE PKK YASAĞINA TAK VE HPG DE DAHİL ETTİ

Bu arada İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine dahil edilmesi ve PKK'nın kullandığı diğer adların da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentonun onayının ardından yürürlüğe girdi.

Böylece "Sonnenkrieg Division" adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilirken, "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan "National Action" isimli örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirildi.

İngiltere'de yasaklı örgütlere üye olanlar veya destek verenler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

TAK terör örgütü PKK'nın şehir, HPG de kırsal alan yapılanması olarak biliniyor.

ABD'nin "PKK'nın uzantısı" kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.