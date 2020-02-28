Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Macron'dan Esed rejimine tepki! "İdlib'de Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır"

Macron'dan Esed rejimine tepki! "'de Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır"

Cumhurbaşkanı , saldırılarına ilişkin yaptığı son dakika açıklamada, "İdlib’de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır" ifadelerini kullanarak, Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:22 ABONE OL
Macron'dan Esed rejimine tepki! İdlib'de Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi önünde yaptığı konuşmada İdlib saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Macron, "Esad rejimi ve müttefikleri sadece terörle mücadele etmek için saldırmıyor, aynı zamanda bölgede insani skandal gerçekleştiriyor" dedi.

BM SALDIRILARI KINAMALI

Sağlık merkezlerinin vurulması, uluslararası insan haklarının sayılmaması ve sivillere saldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, "Şunu söylemek isterim ki BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri böyle bir durum karşısında saldırıları kınamalı ve sorumluluklarını bilmeli" diyerek konsey üyelerine çağrıda bulundu.

Esed unsurları havadan ve karadan bombalanıyor! İdlib'de yaşanan son dakika gelişmeler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Macron'dan Esed rejimine tepki! "İdlib'de Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN