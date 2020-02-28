Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA HABER: Komşuda flaş koronavirüs gelişmesi! Hemşirenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı...

SON DAKİKA HABER: Komşuda flaş gelişmesi! Hemşirenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı...

’in kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden hastalığı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yalnızca Çin’in Vuhan kentinde toplam ölüm sayısı 2.747’ye ulaşırken tüm dünyada meydana gelen ölümlerin sayısı 2.814’ü buldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinden koronavirüs ile ilgili her gün pek çok olay meydana gelirken, bu kez sınır komşumuz ’da şok bir gelişme yaşandı. Ölü sayısının yükselmeye devam ettiği ülkede hastalıkla mücadelede etkin olarak görev alan bir hemşirenin gizli kameraya yansıyan görüntüleri ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Görüntülerdeki o detay ise izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri ve detayları…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 07:27 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 07:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Komşuda flaş koronavirüs gelişmesi! Hemşirenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı...

'in kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla kıtalararası yayılım gösteren ve ölümcül özellikteki koronavirüse ilişkin komşu ülke 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'e bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve güncel verilerle 2.747 insanın yaşamını yitirmesine sebep olan hastalık dünya genelinde ise 2.814 kişinin ölümüne neden oldu. Ölü sayısı giderek artarken, İran'da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Ülkede 26'ya yükselen ölü sayısının yanında ölümcül virüsle mücadelede etkin olarak rol oynayan bir hemşirenin gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Hemşirenin sosyal medyaya düşen görüntülerindeki o detay ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte ölümcül hastalığına ilişkin son dakika detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Komşuda flaş koronavirüs gelişmesi! Hemşirenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN