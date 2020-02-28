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Koronavirüs : Gizli rapor sızdırıldı, çok çarpıcı ifadeler! Dünya korona virüsü gizli raporunu konuşuyor

Dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüs salgınından haberleri peş peşe geliyor. Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 82 bin 170'e yükseldi. Bu rakam her dakika artış gösterirken virüsün tespit edildiği kişilerin 78 bin 497'si Çin ana karası içerisinde bulunuyor. Koronavirüsüne bağlı ölen kişilerin sayısı ise 2 bin 804 olarak duyuruldu. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da gerçekleşti. Ülkede 22 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Brezilya'da da bir vaka tespit edilirken koronavirüs Antartika dışında tüm kıtalara yayılmış oldu. Avrupa'da salgının merkezi ise İtalya durumunda. Öte yandan, dünyayı korkutan bir son dakika haberi İngiliz medyası tarafından paylaşıldı. İngiliz hükümetinin 'gizli koronavirüs raporu' ortaya çıktı. Raporda yer alan ifadeler büyük tedirginlik yarattı.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 12:44 ABONE OL
Koronavirüs SON DAKİKA: Gizli rapor sızdırıldı, çok çarpıcı ifadeler! Dünya korona virüsü gizli raporunu konuşuyor

Koronavirüs salgınından haberleri gelmeye devam ediyor. Son durumun yakından takip edildiği salgında, virüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 170'e yükseldi. Dünden bu yana dünya genelinde 979 kişinin daha koronavirüsü taşıyıcısı olduğu belirlendi. Etkilenen kişilerin 78 bin 497'si Çin ana karası sınırları içerisinde bulunurken bin 595 kişi Güney Kore'de yer alıyor. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 804'e çıktı. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da gerçekleşti. Ülkede 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brezilya'da da ilk vakanın görülmesinin ardından Antartika dışında tüm kıtalarda virüse rastlanılmış oldu. Covid-19'un Avrupa'daki merkez üssü ise İtalya durumunda. Avrupa'da görülen virüs İtalya'dan yayılıyor.

DÜNYA KORONAVİRÜSÜ GİZLİ RAPORU İLE ÇALKALANIYOR

İngiltere'den gelen son dakika haberi ise dünyayı büyük tedirginliğe soktu! İngiliz medyası, hükümetlerinin gizli raporuna ulaştı ve bunları servis etti. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin korkutucu ifadelerin yer aldığı raporda, salgından etkilenmesi beklenen kişi sayısı da açıklandı.

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Koronavirüs SON DAKİKA: Gizli rapor sızdırıldı, çok çarpıcı ifadeler! Dünya korona virüsü gizli raporunu konuşuyor
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