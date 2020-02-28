Son dakika: İran'dan normalleşme çağrısı!

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bildiri yayımlandı. Bildiride Astana tarafları ile daha önceden İran'da yapılması planlanan zirveye ilişkin Tahran yönetiminin hazır olduğu belirtilerek, "Bu toplantı Suriye'de terör ile mücadele, sivillere yönelik can kaybının önlenmesi ve siyasi sorunların çözümü noktasında etkili olacaktır" ifadeleri kullanıldı.



SORUMSUZCA DAVRANIŞLAR KINANDI



ABD'nin ve diğer üçüncü ülkelerin sorumsuzca davranışlarının kınandığı bildiride, ABD'nin Suriye'de çatışmayı arttırmak istediğine işaret edilerek İran'ın Astana ortakları ile yakın temas halinde olacağı belirtildi.

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