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Son dakika: 'dan normalleşme çağrısı!

Son dakika gelen bilgilere göre tarafından yapılan açıklamada, 'deki son gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtilerek bölgede durumun normalleşmesi için çağrıda bulunuldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika: İran'dan normalleşme çağrısı!

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bildiri yayımlandı. Bildiride Astana tarafları ile daha önceden İran'da yapılması planlanan zirveye ilişkin Tahran yönetiminin hazır olduğu belirtilerek, "Bu toplantı Suriye'de terör ile mücadele, sivillere yönelik can kaybının önlenmesi ve siyasi sorunların çözümü noktasında etkili olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SORUMSUZCA DAVRANIŞLAR KINANDI

ABD'nin ve diğer üçüncü ülkelerin sorumsuzca davranışlarının kınandığı bildiride, ABD'nin Suriye'de çatışmayı arttırmak istediğine işaret edilerek İran'ın Astana ortakları ile yakın temas halinde olacağı belirtildi.

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Son dakika: İran'dan normalleşme çağrısı!
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