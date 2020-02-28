SON DAKİKA! Mültecilerin akın ettiği bölgede yangın! 'Yunan yetkililer çıkardı' iddiası...

Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.

Sınır kapılarını açtık... Göçmenler akın akın Yunanistan'a böyle geçmeye başladı | Video

Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce mülteci Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.

'YUNAN YETKİLİLER ÇIKARDI' İDDİASI

Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangını Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi.