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! Mültecilerin akın ettiği bölgede yangın! 'Yunan yetkililer çıkardı' iddiası...

Türkiye, İdlib'de yaşanan alçak saldırının ardından ülkedeki mültecilerin yurt dışına çıkışına müdahale edilmeyeceğini ve sınırları açacağını duyurdu. Sınırların açılacağını duyan mülteciler akın akın Edirne'ye koştu. mültecileri almamak için sınıra otobüs çekti, kapılarda önlemi artırdı. Bazı mülteciler botlarla Midilli Adası'na geçti. Mültecilerin akın ettiği Yunanistan sınırında bir de esrarengiz yangın çıktı! Yangını Yunan yetkililerin çıkardığı iddia edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Mültecilerin akın ettiği bölgede yangın! 'Yunan yetkililer çıkardı' iddiası...

Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.

Sınır kapılarını açtık... Göçmenler akın akın Yunanistan'a böyle geçmeye başladı | Video

Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce mülteci Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.

'YUNAN YETKİLİLER ÇIKARDI' İDDİASI

Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangını Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi.

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