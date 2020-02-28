Son dakika haberi: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Anlaşma sağlandı!

Rusya'dan bir İdlib açıklaması daha geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde neler konuşuldu? | Video

Rusya bu sabah yaptığı açıklamada, "Türk askerlerini biz vurmadık. O bölgede saldırımız olmadı" ifadeleri ile iddiaları yalanlamıştı. Başkan Erdoğan ile Putin arasında en kısa sürede yüz yüze ikili zirve gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan duyurulmuştu.