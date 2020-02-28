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haberi: 'dan flaş açıklaması: Anlaşma sağlandı!

haberine göre, Kremlin'den ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" denildi. Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin bu sabah Türkiye saati ile 10.15'te telefonda görüşmüştü. Erdoğan, "Rejim bundan sonra açık hedeftir. Vurduk, vuracağız" ifadelerini kullanırken, Soçi ve Astana Mutabakatı gereğince Rusya'nın Esad'ı durdurmasını talep etmişti.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 18:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Anlaşma sağlandı!

Rusya'dan bir İdlib açıklaması daha geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde neler konuşuldu? | Video

Rusya bu sabah yaptığı açıklamada, "Türk askerlerini biz vurmadık. O bölgede saldırımız olmadı" ifadeleri ile iddiaları yalanlamıştı. Başkan Erdoğan ile Putin arasında en kısa sürede yüz yüze ikili zirve gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan duyurulmuştu.

Son Dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin'in son dakika görüşmesinde neler konuşuldu? Başkan Erdoğan'dan tarihi İdlib mesajı!

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Son dakika haberi: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Anlaşma sağlandı!
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