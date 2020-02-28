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’dan açıklaması: Esad’ı ve ’yı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ’nin bölgesinde Türk askerlerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:15 ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin tırmanmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Esad rejimini ve onu destekleyerek, askerlerin ve sivillerin ölümüne yol açan Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz" denildi.

Suriye'de çatışmaların son bulması çağrısı yapılan açıklamada, "Askerlerini yitiren Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Şiddetin bir an önce durdurulması ve Suriye sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmaların yerine getirilmesi çağrısında bulunan NATO'nun ve dünya kamuoyunun duruşu ile dayanışma sergiliyoruz. İnsanların acıları son bulmalı, Suriye'de yeni bir insani felaketin önüne geçilmeli" denildi.

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Ukrayna’dan İdlib açıklaması: Esad’ı ve Rusya’yı kınıyoruz
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