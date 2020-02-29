ABD-Afganistan ortak açıklaması: "14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"

Yaklaşık 18 aydır devam eden müzakerelerin sonucunda ABD ile Taliban yönetiminin uzlaşma sağlaması üzerinde bugün Katar'ın başkenti Doha'da taraflar arasında "barış anlaşması" imzalandı.

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin'e göre "barış anlaşması" gereği tüm yabancı güçler ülkeden çekilecek ve buna karşın Taliban, Afganistan topraklarının bir başka ülkeye karşı kullanılmasına müsaade etmeyecek.

Barış anlaşmasına ABD adına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imza attı.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban'ın da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Afganistan'daki taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor. Afgan hükümeti ve Taliban, Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

19 YIL GEÇTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırısını gerekçe göstererek 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında başlattığı askeri operasyonun üzerinden 19 yıl geçti.

ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.