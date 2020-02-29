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’dan tüyler ürperten kehaneti! Kahin Baba Vanga corona virüsü bildi mi?

Tarihte en büyük kahinlerden biri olan 'nın kehanetleri tüyler ürperten cinsten. 1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden birisi. 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Şu sıralar gündemin en önemli konularından biri olan ile ilgili yaptığı ön görüler de merak ediliyor. Dünyadaki pek çok büyük olayı önceden bilen ünlü kahinin salgınını bildiği söyleniyor. Baba Vanga'nın tahminlerine göre; Asya'nın tamamen yok olması ile koronavirüs bağdaştırılıyor. Ünlü kahinin korkutan kehanetinde gizemli bir hastalık nedeniyle milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği iddia edilmişti. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.2.2020 17:01 ABONE OL
Baba Vanga’dan tüyler ürperten koronavirüs kehaneti! Kahin Baba Vanga corona virüsü bildi mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan hakkında her geçen gün yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü kahin 'nın öngörüleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği , dünyaca ünlü Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi merak edilirken Asya'nın tamamen yok olması ile ilgili kehaneti akıllara corona virüsü getirmiş durumda. Dünyada yaşanan pek çok olayı önceden bilmesi ile ünlenen ünlü kahin Baba Vanga koronavirüsü bildi mi? İşte Baba Vanga'nın corona virüs ile ilgili öngörüleri!

ÜNLÜ KAHİN BABA VANGA CORONA VİRÜS KEHANETİ!

Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri herkes tarafından biliniyor. Dünyada yaşanan pek çok dev olayı önceden ön gören ünlü kahin koronavirüsü önceden bildi mi? Asya ile ilgili kehaneti nedir?

İşte son dakika haberinin detayları!

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Baba Vanga’dan tüyler ürperten koronavirüs kehaneti! Kahin Baba Vanga corona virüsü bildi mi?
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