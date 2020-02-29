Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Koronavirüs için yetkili isim açıklama yaptı! Virüs, tehlikeli boyuta gidiyor!

: için yetkili isim açıklama yaptı! Virüs, tehlikeli boyuta gidiyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesin araştırdığı vakası yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede etkisini sürdüren yeni tip adıyla Kovid-19 için tedbirler ve önlemler alınmaya da devam ediyor. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlıca yayılan için ölümcül salgın vakası deniyor. Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs hakkında açıklamalarında bulundu. Çin dışında birçok ülkede vaka sayısında artış görülmesi virüsün belirleyici bir noktaya ulaştığının da altını çiziyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan son dakika corona virüs açıklamaları!

Giriş Tarihi: 29.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 10:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüs için yetkili isim açıklama yaptı! Virüs, tehlikeli boyuta gidiyor!

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan bu virüs herkesin gündeminde. Her ülke kendine göre önlem alırken aynı zamanda konuya yönelik araştırmalar da hız kazanmış durumda. Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında hakkında açıklamalarında bulundu. Yeni tip adıyla Kovid-19'un 'de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek "Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz." dedi.

İşte koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Koronavirüs için yetkili isim açıklama yaptı! Virüs, tehlikeli boyuta gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN