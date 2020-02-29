Gürcistan’da Korona virüsü şüphesiyle 170 kişi karantina altına alındı

Çin'de ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü artış göstermeye devam ediyor. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkreldize, Gürcistan'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Gamkreldize, "Virüs İran'dan dönen bir Gürcistan vatandaşında tespit edildi" diyerek, yeni vakanın ülkede virüs tespit edilen ilk hastayla temasta bulunduğunu belirtti. Gamkreldize, virüs tespit edilen 3 hastanın da durumunun stabil olduğunu bildirdi.





Gürcistan Mülteciler Çalışma Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Şuanda Gürcistan'da 170 kişi karantinada tutuluyor" dedi.

BAHREYN'DEKİ VAKA SAYISI DA 41'E YÜKSELDİ.

Bu arada Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu 3 vakanın İran'dan gelen kişilerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta süreyle ara verilmişti. Bahreyn'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görülmüştü.



İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, Gürcistan'da ilk olarak 26 Şubat tarihinde görülmüştü.