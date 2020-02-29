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İşgalci askerleri, 'da zeytin fidanı diken saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan çağrı üzerine, işgal altındaki 'nın kuzeyinde, Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Sehl El-Baki bölgesinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenlendi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci askerleri, ’ndeki Sehl El-Baki bölgesinde zeytin fidanı dikmeye çalışan ses ve gaz bombalarıyla saldırıda bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.2.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 20:23 ABONE OL
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi bölgesinde zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale etti. Müdahalede çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

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İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere saldırdı
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