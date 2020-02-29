İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi bölgesinde zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale etti. Müdahalede çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.