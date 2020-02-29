İtalya’da 21 ölü, Fransa’da bir günde 20 vaka

BUGÜN NELER OLDU

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Avrupa ülkelerinde artış gösteriyor. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 821'e ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı da 20 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı. Böylelikle ülke genelindeki vaka sayısı 28'e çıkmış oldu. Bu arada Japonya'da yolcu gemisi Diamond Princess'ta karantinada bulunan bir İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.