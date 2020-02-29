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Son dakika: aşısı ile ilgili yeni gelişme! 20'nin üzerinde corona virüsü aşısı...

aşısı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünün ölümcül boyutlarından bahsettiği açıklamada yayılma riskinin "küresel düzeyde çok yüksek" olduğunu söylerken, koronavirüs için farklı ülke vatandaşların nasıl hazırlanması gerektiği ve Corona virüsünden korunma yolları ile ilgili de bir rehber yayımlandı. Ayrıca, başta olmak üzere tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili de son dakika haberleri geliyor. Şu ana kadar 20’den fazla corona virüsü aşısı çalışması yürütüldüğü bildirildi ve çalışmalardaki son duruma ilişkin çarpıcı detaylar paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! 20'nin üzerinde corona virüsü aşısı...

Koronavirüs ile ilgili en son rakamlar endişe verici boyutlara ulaştı ve Dünya Sağlık Örgütü de hastalık ve virüs hakkında görüşünü değiştirmeye başladı. İlk başlarda, küresel bir salgın yani pandemic olmadığını söyleyen DSÖ, virüsün tehdit boyutunun çok yüksek olduğunu duyurdu. Yeni koronavirüs dünya çapında 2.800'den fazla insanı öldürdü. Antarktika hariç her kıtada virüsün olduğu ve toplamda 83.000'den fazla küresel vaka rapor edildi.. Peki, herkesin merak ettiği corona virüsü aşısı ne durumda? Haberimizde, aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklaması yer alıyor!

Küresel piyasalar 2008 mali krizinden bu yana en kötü haftalarını yaşıyor. Güney Kore, 2.337 vaka ile dışındaki en büyük salgına sahip. Avrupa'nın en büyük salgını isa İtalya'da yaşanıyor ve bir düzineden fazla Avrupa ülkesi korona virüs vakası ile karşılaştıklarını duyurdu.

İşte aşı geliştirmede son durum ve koronavirüsten korunmanın yollar...

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Son dakika: Corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! 20'nin üzerinde corona virüsü aşısı...
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