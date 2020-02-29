Moğolistan devlet başkanı karantinada

BUGÜN NELER OLDU

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa ve beraberindeki heyetin Çin ziyareti dönüşü tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa ve beraberindeki heyetin Çin'e gerçekleştirdikleri ziyaretten sonra tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantina altına alındıkları açıklandı. Devlet Başkanı Khaltmaa ve Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ile diğer üst düzey hükümet yetkilileri önceki gün Pekin'e resmi ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile toplantı yapmıştı.