Son dakika haberi! Dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması! O detay duyanları şoke ediyor...

Çin'in Vuhan kenti merkezli olarak ortaya çıkan ve tüm dünyada kıtalararası hızla yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Komşu ülkeler Yunanistan, İran ve en son olarak da Azerbaycan'da ortaya çıkan vakaların üzerine ülkemizde de salgına ilişkin büyük ve geniş çaplı önlem ve tedbirler yoğun olarak alınmaya devam ediyor. Diğer yandan tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin bugün korkutan bir açıklama yapıldı. Dünya gündemini sarsan o açıklamadaki bir detay ise şok edici türdendi. İşte ölümcül corona virüsü ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları…