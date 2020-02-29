Son dakika: Ruhani ile Al Sani arasında kritik görüşme

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri ele aldı.



"BU SORUNU AŞMAK GEREK"

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un kontrol altına alınması için özel bir program uyguladığını aktaran Ruhani, iki ülkeden yolcuların gidiş-gelişi için tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve uçak seferlerinin normal hale dönebileceğini ifade etti.

Al Sani de Kovid-19 salgını nedeniyle dayanışma mesajı vererek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirtti.