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Son dakika: Ruhani ile Al Sani arasında kritik görüşme

Son dakika gelen bilgilere göre ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.2.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 14:56 ABONE OL
Son dakika: Ruhani ile Al Sani arasında kritik görüşme

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri ele aldı.

"BU SORUNU AŞMAK GEREK"

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un kontrol altına alınması için özel bir program uyguladığını aktaran Ruhani, iki ülkeden yolcuların gidiş-gelişi için tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve uçak seferlerinin normal hale dönebileceğini ifade etti.

Al Sani de Kovid-19 salgını nedeniyle dayanışma mesajı vererek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirtti.

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Son dakika: Ruhani ile Al Sani arasında kritik görüşme
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