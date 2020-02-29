Uluslararası kamuoyu, Esad ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı paylaştı.* ABD Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısına ilişkin açıklamada bulunarak "Derin kaygı içindeyiz" dedi. Yapılan açıklamada, "Saldırı haberlerinden derin endişe duyuyoruz. NATO ortağımız Türkiye'nin yanındayız" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."* Birleşmiş Milletler uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi de toplanma kararı aldı.* Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.* Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'de gerginliğin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti.* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.* Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye ve Rusya'yı sivilleri keyfi biçimde öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, "30'un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz" dedi.* Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim"* İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebiyle düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'daki toplantıda Suriye'deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili müttefikleri bilgilendirdiğini aktardı.Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müttefikler, İdlib'deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Müttefikler, Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve bu saldırıları durdurmaları, uluslararası hukuka uygun davranmaları ve BM'nin barışçıl çözümünü desteklemeleri çağrısında bulunuyor. Bu tehlikeli duruma bir son verilmeli ve 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli. Bu bölgede kötüye giden durumun önüne geçilmeli. İdlib'de mahsur kalanlara ulaşım sağlanmalı.""Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Türkiye aynı zamanda Suriye'deki çatışmadan en derin şekilde etkilenen NATO müttefikidir" diyen Genel Sekreter, "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" dedi.

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