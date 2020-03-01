Baba Vanga; corona virüsü hakkında kehanette bulundu mu? Koronavirüs için yıllar önce...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs hakkında her geçen gün yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü kahin Baba Vanga'nın öngörüleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği corona virüs, dünyaca ünlü Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi merak edilirken Asya'nın tamamen yok olması ile ilgili kehaneti akıllara corona virüsü getirmiş durumda. Dünyada yaşanan pek çok olayı önceden bilmesi ile ünlenen ünlü kahin Baba Vanga koronavirüsü bildi mi? İşte Baba Vanga'nın corona virüs ile ilgili öngörüleri!

ÜNLÜ KAHİN BABA VANGA CORONA VİRÜS KEHANETİ!

Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri herkes tarafından biliniyor. Dünyada yaşanan pek çok dev olayı önceden ön gören ünlü kahin koronavirüsü önceden bildi mi? Asya ile ilgili kehaneti nedir?

İşte son dakika haberinin detayları!