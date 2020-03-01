Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Darbeci Hafter ve Esad rejimini Türkiye korkusu bir araya getirdi!

Darbeci Hafter ve Esad rejimini korkusu bir araya getirdi!

Darbeci Halide Hafter ve Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı. 'da bulunan darbeci Hafter ile Esad rejimi arasına 46 protokol imzalandı. Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.3.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 00:04 ABONE OL
Darbeci Hafter ve Esad rejimini Türkiye korkusu bir araya getirdi!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

Bingazi merkezli 218 TV'nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

TÜRKİYE KORKUSU BİR ARAYA GETİRDİ!

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran'dan oluşan heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

Son dakika: Libya'da ve Suriye'de bozguna uğraya Türkiye düşmanları bir araya geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbeci Hafter ve Esad rejimini Türkiye korkusu bir araya getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN