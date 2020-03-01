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Hocalı katliamı Washington’da edildi

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Hocalı katliamı Washington’da protesto edildi
Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi. Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Azeri Amerikan toplumu tarafından gerçekleştirilen protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı. Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik eylemlerinin kınandığı gösteride, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son verilmesi çağrıları da yapıldı. Protesto gösterisi sırasında Washington polisi ve ABD Gizli Servisi geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Hocalı katliamı Washington’da protesto edildi
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