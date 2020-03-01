İran’da milletvekili koronavirüsten öldü

BUGÜN NELER OLDU

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını 55 ülkede 85 binin üzerinde kişide görüldü.İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e, vaka sayısı 593'e çıktı. Milletvekili Dr. Muhammed Ali Ramazani de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'a koronavirüs teşhisi konulmuştu. Katar'a da sıçrayan koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölü sayısı 21'e, vaka sayısı 821'e yükseldi. Aksaray'da, İran'dan dönen TIR şoförü Adem Onay (27), tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs riskiyle ilgili derecelendirmesini 'yüksek'ten 'çok yüksek' seviyesine çıkardı.Öte yandan ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Washington eyaletinde bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.