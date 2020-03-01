İsrail’den barbarca müdahale: 268 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi. İsrail polisi, Kefr Kaddum'daki gösterilerde 40 kişiyi, Halil kenti yakınlarındaki el-Fevvar kampındaki gösterilerde ise ikisi plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 Filistinliyi yaraladı. Gösteriye müdahale sırasında 16 yaşında bir çocuk ise gerçek mermiyle sırtından yaralandı.