Kovid-19 İtalya’da mutasyona uğradı

BUGÜN NELER OLDU

İtalyan araştırmacılar, ülkede 21 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'un mutasyona uğradığını tespit etti. Milano Üniversitesi'nden bilim insanları, salgının kaynağını belirlemek için başlattıkları çalışma sonucunda virüsün genetik farklılıklar gösterdiğini belirledi. Prof. Massimo Galli, virüsün Çin'le bağlantının kesilmesinden önce de ülkede olduğunu ve haftalarca fark edilmeden dolaşmış olabileceğini söyledi. Ayrıca virüsün İtalyan versiyonu oluştuğunu belirten Galli, virüsün mutasyona uğradığını ve insandan insana değiştiğini vurguladı.