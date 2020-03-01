Makedonya’dan Mehmetçiğe mesaj yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Esad rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesinin ardından Mehmetçiğe Kuzey Makedonya Türklerinden dua ve destek mesajları yağdı. Türk Demokratik Partisi (TDP) tarafından yapılan açıklamada, "Şehit düşen Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, gazi olan askerlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi. Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ise Türk bayraklı paylaşımında "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! ŞehitlerÖlmez" ifadelerini kullandı. Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç da "Anavatanımız, gözümüzün nuru Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağolsun" dedi. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ise, "Ya Rabbî! Şehitlerimizin mekânlarını cennet, ruhlarını şâd eyle" duasını paylaştı. Kuzey Makedonyalı Türk vatandaşlar dua ve destek mesajları paylaştı.