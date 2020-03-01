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Rejim saldırıları altındaki ’de sivillerin dramı devam ediyor

’de Rejim güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor. Ariha Bölgesi'ndeki Bzabor köyünden kaçan Um Raed ile diğer Suriyeli aileler rejimin saldırılarının yoğunlaşmasıyla İdlib'e kaçtı. Um Raed, "Saldırılar sırasında çocuklarımı alıp ölümden kaçtık" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.3.2020 10:00 ABONE OL
Rejim saldırıları altındaki İdlib’de sivillerin dramı devam ediyor

Suriye'de Esed rejimi İdlib'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yerinden edilen pek çok Suriyeli aile, bölgeden bölgeye geçerek yaşam mücadelesi veriyor. Ariha Bölgesi'ndeki Bzabor köyünden kaçan Um Raed ile diğer Suriyeli aileler rejimin saldırılarının yoğunlaşmasıyla İdlib'e kaçtı. Um Raed, "Saldırılar sırasında çocuklarımı alıp ölümden kaçtık" dedi.

"ARAÇ BULAMAYINCA YÜRÜYEREK ÇIKTIK"
70'li yaşlarda olan Um Raed kaçtığı geceyi anlatarak, "O gün köyden bizi götürecek araç bulamayınca, yürüyerek çıktık. Esad rejimi köye girdikten sonra çok korktuk" dedi.
Evsiz kalan aile, İdlib'de boş bir konuta yerleşti.

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Rejim saldırıları altındaki İdlib’de sivillerin dramı devam ediyor
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