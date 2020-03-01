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Korkunç : Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Yakalananlar gözleri kanayarak bir bir ölüyor!

Tüm dünya 12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan ile uğraşırken, gizemli ve korkunç bir hastalık daha ortaya çıktı. Doktorların tedavisini bir türlü bulamadığı hastalığa yakalananlar gözleri kanayarak bir bir ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Hastalık X’ ismi verilen bu virüsün salgına dönüşme potansiyeli üzerinde çalışmaları sürdürürken, Etiyopya’da insanlar bir bir ölüyor. İşte bu hastalık yüzünden hayatını kaybedenler ve haberleri…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 17:11 ABONE OL
Korkunç son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Yakalananlar gözleri kanayarak bir bir ölüyor!

12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa sürede önce tüm Çin'i daha sonra da dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün ardından bir hastalık daha boy göstermeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahatsızlığın önüne geçmek için harekete geçerken, virüsün çıkış yeri Etiyopya'dan ölüm haberleri olarak gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından salgına neden olma potansiyeli olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. Etiyopya'da köylüler bir bir hayatını kaybederken, doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HASTALIK O ÜLKEYİ DE VURDU! DSÖ HAREKETE GEÇTİ!

Dünyanın geri kalanı ile meşgulken, gizemli ve korkunç bir hastalık, doktorların uyguladığı tedavinin etkisiz kalması nedeniyle her yaştan Etiyopyalıyı öldürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Korkunç son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Yakalananlar gözleri kanayarak bir bir ölüyor!
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