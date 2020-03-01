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Son Dakika Haberi | İnsanlar korona virüs nedeniyle sağlık görevlilerini öldürüyor! Yunnan eyaletinde…

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, ’de yaşanan dehşet verici olayların da sayısı artıyor. Koronavirüs, Çin anakarasında yaşamı neredeyse durdurmuş durumda. Restoranlar masada hizmet vermiyor, sadece evlere sipariş gönderiyor. Sipariş teslim alınırken ise müşteri kurye ile asla temas kurmuyor ve yemeği uzaktan alıyor. Bunun yanında yaşanan zorluklar ülkede yaşayan insanların sabrını da taşırmış durumda. İnsanlar sağlık görevlilerine saldırırken, kimi hastanelerde ve kontrol yerlerinde sivil itaatsizlikle gözlemleniyor. Sadece bugün 1 kişi, iki sağlık görevlisini öldürmekten dolayı idam cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 22:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi | İnsanlar korona virüs nedeniyle sağlık görevlilerini öldürüyor! Yunnan eyaletinde…

Koronavirüs tehdidi dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Uzun süredir on milyonlarca insanın karantinada tutulduğu Çin'de de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bugün ise Çin'den kan donduran bir haber geldi. Çinli bir adam, koronavirüs kontrol noktasında iki yetkiliyi öldürdüğü için idama mahkum edildi. Cinayetin detaylarını paylaşan polis yetkilileri, durumun ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

TRAFİK KORONAVİRÜS NEDENİYLE KONTROLLÜ AKIYORDU

Yunnan eyalet hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Çinli bir şahıs Yunnan eyaletindeki bir koronavirüs trafik kontrol noktasında iki sağlık görevlisini öldürdüğü için ölüm cezasına çarptırıldı.

Katil, kontrol noktasına küçük bir minibüsle geldi ve personel tarafından talimatları takip etmeyi reddetti. Minibüsten başka bir yolcu indi ve kontrol noktasındaki personelden gelen uyarılara rağmen yoldaki içi su dolu plastik bariyerleri kaldırmaya çalıştı.
Sonrasında ise dehşet verici olay yaşandı…

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Son Dakika Haberi | İnsanlar korona virüs nedeniyle sağlık görevlilerini öldürüyor! Yunnan eyaletinde…
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