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Son dakika: Koronavirüs 'a da sıçradı

Komşu ülkelerden Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 'da da Koronavirüs vakasıyla karşılaşıldı. Ermenistan , İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:03 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Ermenistan'a da sıçradı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran'dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

TEMAS KURANLARIN TAKİBİ YAPILIYOR

Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

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Son dakika: Koronavirüs Ermenistan'a da sıçradı
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