Son dakika: Koronavirüs Ermenistan'a da sıçradı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran'dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
TEMAS KURANLARIN TAKİBİ YAPILIYOR
Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.