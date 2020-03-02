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’de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 945 oldu!

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs can alamya devam ediyor. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 06:52 ABONE OL
Çin’de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 945 oldu!

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 125 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong'dan olmak üzere 2 bin 945'e ulaşırken, tespit edilen vaka sayısı 6 bin 806'sının durumu ciddi olmak üzere 80 bin 151'e çıktı.

TABURCU EDİLENLERİN SAYISI 47 BİN

Bununla birlikte Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 47 bin 204'e yükselirken, virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 587'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 40 bin 651'e geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 100'e ulaştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Çin’de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 945 oldu!
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