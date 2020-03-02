Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi! Corona virüs salgınında son durum ne?

Dünyayı teyakkuza geçiren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Covid-19 ismi ile de bilinen salgında vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. An itibarı ile dünya genelinde 89 bin 254 kişide koronavirüs tespit edilirken bunların 80 bin 26'sı Çin'de, 4 bin 335'i Güney Kore'de, 978'i ise İran'da bulunuyor. Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerdeki son durum ise oldukça vahim. Dünya genelinde 3 bin 48 kişinin hayatını kaybettiği salgında, Çin'in ardından en çok ölüm İran, İtalya ve Güney Kore'de gerçekleşti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke salgına karşı önlemlerini en üst düzeye çıkarttı.

KORONAVİRÜSÜ AŞISI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Merakla beklenilen koronavirüs aşısı için ise çok önemli bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden corona virüs (Covid-19) aşısı için flaş açıklamalarda bulundu. İşte, son dakika koronavirüsü haberleri;