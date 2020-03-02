Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi! Corona virüs salgınında son durum ne?

Son dakika haberi: aşısı için flaş açıklama geldi! Corona virüs salgınında son durum ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada onlarca ülkeye yayılan salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs son durum merak edilirken, hastalığın tespit edildiği kişi sayısı 89 bin 254'e yükseldi. Bunların 80 bini Çin ana karasında bulunurken 4 bin 335 kişi Güney Kore, bin 694 kişi ise İtalya'da yer alıyor. Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasında merkez üs olarak değerlendirilen İtalya'da vaka sayısı giderek artıyor. Şu ana kadar coronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 48 olarak açıklandı. 2 bin 803 kişi Çin'de hayatını kaybederken Çin'in ardından en çok ölüm İran ve İtalya'da görüldü. Öte yandan, koronavirüs aşısı için çok kritik bir açıklama yapıldı. İşte, koronavirüs son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 20:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi! Corona virüs salgınında son durum ne?

Dünyayı teyakkuza geçiren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Covid-19 ismi ile de bilinen salgında vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. An itibarı ile dünya genelinde 89 bin 254 kişide tespit edilirken bunların 80 bin 26'sı Çin'de, 4 bin 335'i Güney Kore'de, 978'i ise İran'da bulunuyor. Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerdeki son durum ise oldukça vahim. Dünya genelinde 3 bin 48 kişinin hayatını kaybettiği salgında, Çin'in ardından en çok ölüm İran, İtalya ve Güney Kore'de gerçekleşti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke salgına karşı önlemlerini en üst düzeye çıkarttı.

KORONAVİRÜSÜ AŞISI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Merakla beklenilen koronavirüs aşısı için ise çok önemli bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden corona virüs (Covid-19) aşısı için flaş açıklamalarda bulundu. İşte, son dakika koronavirüsü haberleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için flaş açıklama geldi! Corona virüs salgınında son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN