Dünya Mehmetçik için kenetlendi

KOSOVALI

İDLİB

ABD'de Türk-Amerikan toplumunu temsil eden sivil toplum örgütleri çatı kuruluşları, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit edilen Türk askerleri için ortak açıklama yayımladı. Dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de taziye mesajlarıyla Türkiye'ye destek oldu. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD USA, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Türk-Amerikan Dernekleri Meclisi (TADA) imzalı açıklamada, "Türk-Amerikan toplumu olarak; devletimizin, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için bir araya geldik" denildi. Açıklamada, İdlib'de şehit edilen Mehmetçikler ve o acı günün unutulmayacağı belirtildi.Dünya Müslüman Alimler Birliği, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için taziyede bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'de gerçekleştirdiği ihlallerin kınandı. Açıklamada, "Suriye halkı 9 yıl boyunca tarihin nadiren gördüğü tüm ölümcül silahların kullanıldığı, 13 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı kanlı bir felaketler silsilesine maruz kaldı" ifadelerine yer verildi. Malezyalı sivil toplum kuruluşları da Türk hükümetine taziye dileğinde bulundu. Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı'nca düzenlenen programda ise başkent Kabil'deki İmam Buhari Yetimhanesi'ndeki çocuklar şehit olan 34 asker için hatim duası okudu.ESAD rejiminin İdlib'te düzenlediği hain saldırı sonucu şehit düşen 34 Mehmetçik için Kosova'da mevlit okutuldu. Prizren'deki Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen mevlide, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta başta olmak üzere Prizren Belediyesi yetkilileri ve dernek üyeleri katıldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daysa şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Furkan HAYKIR / PRİZRENSURIYE'NIN İdlib ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerinde toplanan siviller, TSK'nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı'na destek verdi. Suriyeliler, İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.