Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün tehdit ettiği İran'a uzman ekip gönderdi

Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.

Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.

Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.