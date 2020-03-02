En çok 80 yaş ve üstünü öldürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇinUlusal Sağlık Komisyonu kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CCDC) yaptığı araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle Çin'de hayatını kaybeden birinci yaş grubu 80 yaş ve üstü. Yüzde 14,8'lik ölüm oranı ile ilk sırada yer alan 80 yaş grubunu, yüzde 8'lik oran ile 70-79 yaş aralığı takip ediyor. Yüzde 3,6'lık ölüm oranı ile 60-69 yaş grubu üçüncü sırada. Salgın yüzünden hayatını yitirenlerin yüzde 1.3'ü ise 50-59 yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor. 40-49 yaşta görülen ölüm oranı yüzde 0.4 iken, 30-39, 20-29 ve 10-19 yaş aralıklarında yüzde 0.2 görünüyor.