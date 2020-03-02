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Finlandiya’da vaka sayısı 6'ya yükseldi! 130 öğrenci şüphesiyle karantina altında

Finlandiya'da 3 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükselirken, bölgesinde bulunan 130 öğrencinin virüs şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 10:57 ABONE OL
Finlandiya’da vaka sayısı 6'ya yükseldi! 130 öğrenci Koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Çin'in Wuhan kentinden dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Finlandiya sağlık yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, ülkede 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, yeni vakaların da gözlem altına alındığını belirtti.

130 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Öte yandan Helsinki ve Uusima Bölge Hastanesi Medikal direktörü Asko Jrvinen yaptığı açıklamada, "Helsinki bölgesinde, 6. Sınıf seviyesinde öğrencilerin bulunduğu bir ortaokulda, hastalıkla ilgili hafif septomlar gösteren 130 öğrenciyi karantinaya aldık, bu öğrenciler 14 gün boyunca aileleriyle beraber evde bulunacaklar, eğitimlerini de uzaktan eğitim sistemi ile alacaklar" ifadelerini kullandı. Finlandiya Ulusal Sağlık Enstitüsü başkanı Taneli Puumalainen ise, "Yurtdışına çıkan ve gelen turistlerin iyi bilgilendirmeleri gerekiyor. Ayrıca hastalıkla ilgili şüphesi olan vatandaşlar için bu Pazartesi'den itibaren bilgi alabilecekleri bir telefon hattını faaliyete geçirdik" açıklamasında bulundu.

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Finlandiya’da vaka sayısı 6'ya yükseldi! 130 öğrenci Koronavirüs şüphesiyle karantina altında
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