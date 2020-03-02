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İdam cezası verildi! Koronavirüsle mücadele görevlilerini öldürmüştü; kararı belli oldu!

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan koronavirüs tehlikesine karşı önlemler alınırken haberleri de peş peşe geliyor. Global Times gazetesinin aktardığı bilgiye göre 'de Kovid-19 salgınıyla mücadele eden görevlileri öldüren zanlı idam cezasına mahkum edildi! Çin'de yoğun olarak artan corona virüsüyle mücadele eden iki görevli 6 Şubat'ta bıçaklanarak öldürüldü. Hastalığın sürekli yayılması Çin'de bütün sosyolojik dengeyi de değiştirdi. Daha önce sosyal medyada yayılan görüntülerde de virüs kapan kişilerin başkalarının da virüsten zarar görmesi nedeniyle bilinçli olarak asansörlere tükürdüğü görülmüştü. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 14:59 ABONE OL
İdam cezası verildi! Koronavirüsle mücadele görevlilerini öldürmüştü; son dakika kararı belli oldu!

Kovid-19 virüsü Çin'de kabus olmaya devam ediyor. Son dakika bilgilerine göre; koronavirüs nedeniyle toplamda 90 bin kişiye bulaştı, koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 3.048 olarak açıklandı. Ölümlerin 2.803'ü Hubei'de, 54'ü İran'da, 34'ü İtalya'da, 22'si ise Henan'da yaşandı. İtalya'da 1.694, İran'da 978, Japonya'da 256, Fransa'da 130, Almanya'da ise 130 koronavirüs hastası var. 45.150 kişi ise virüsten temizlendi. Tüm bu bilgiler anlık olarak değişirken Pekin'den gelen son dakika haberine göre iki görevli corona virüsü ile mücadele sırasında hayatını kaybetti. Görevlileri öldüren zanlı hakkında idam cezası verildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Kovid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü. Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı.

Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek için bazı mahalle veya sokaklar arasına kurulan barikatlara halkın zaman zaman tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına yansıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 914'e, Kovid-19 vakası sayısının da 80 bin 26'ya çıktığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Vuhan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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İdam cezası verildi! Koronavirüsle mücadele görevlilerini öldürmüştü; son dakika kararı belli oldu!
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