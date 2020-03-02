İsrail hesap verecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2009'da başbakanlığı sırasında katıldığı Davos'ta, dönemin İsrail Başkanı Şimon Peres'e "Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü iyi biliyorum" sözleri ile atıfta bulunduğu roketli saldırının tanığı bugün 26 yaşında olan Huda Galiye, eline aldığı avukatlık ruhsatıyla "kendisini ailesinden ayıranlardan hesap sormayı" umut ediyor. Çocuklarının karne başarısını kutlamak için 9 Haziran 2006'da Beyt Lahiya sahiline pikniğe giden Galiye ailesi İsrail gemilerinden plaja atılan roketlerin hedefi olmuş, o zaman 12 yaşındaki Huda'yı babası ve 5 kardeşi hayatını kaybetmişti. Babası ve kardeşlerini kanlar içinde bulan küçük kızın feryat ettiği anlar kameralara yansımış ve dünya gündeminde yer tutmuştu. Büyüyen ve hukuk okuyan Galiye, "O elim olayın ardından başta ailem olmak üzere Filistin halkının hakkını savunmak için avukat olmaya karar verdim" dedi. Gazze İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne burslu kaydolduğunu belirten Galiye, "İsrail'in işlediği suçların hesabını vereceği gün elbet gelecek" diye konuştu.