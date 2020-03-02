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Korona virüs ile ilgili ’dan çarpıcı grafik! , insan ırkının…

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () ‘dan ile ilgili açıklaması geldi. 12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan corona virüsü kısa süre içerisinde tüm Çin’e yayılmış, daha sonra da dünya için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Şuana kadar 50’nin üzerinde ülkede görülen salgın ile ilgili tedirginlik devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Öte yandan NASA’dan korona virüsü ile ilgili çarpıcı bir grafik yayınladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:48 ABONE OL
Korona virüs ile ilgili NASA’dan çarpıcı grafik! Koronavirüs, insan ırkının…

12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve önce Çin daha sonra da tüm dünyaya yayılan pek çok ülkede can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD'de koronavirüsünden ilk can kaybı yaşanırken, virüs İtalya, İran gibi ülkelerde de hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Çin'de milyonlarca insanın karantinaya alındığı salgın ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü daha önce kırmızı alarm vermişti. Virüsün aşı tedavisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, konuyla ilgili flaş bir açıklaması da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ()'dan geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ NASA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM! KORONAVİRÜS İNSAN IRKININ…

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir grafik yayınladı. NASA'dan yayınladığı raporda o detay ise dikkatlerden kaçmadı.

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Korona virüs ile ilgili NASA’dan çarpıcı grafik! Koronavirüs, insan ırkının…
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