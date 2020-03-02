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Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi!

'de Korona virüsü can almaya devam ediyor. Güney Kore’de, korona virüsü salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:33 ABONE OL
Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi!

Korona virüsü başta Çin olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Güney Kore'de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi. Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi. Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki korona virüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.

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Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi!
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