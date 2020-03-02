Koronavirüs hızla yayılıyor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü ( Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı artıyor. Salgında dün 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 880'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede önceki gün 573 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının ise 79 bin 968'e ulaştığını açıkladı. Vakaların sadece 3'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubey eyaletinin dışında görüldüğü belirtildi. Komisyon, taburcu olan kişi sayısının ise 41 bin 625'e çıktığını açıkladı.Öte yandan Güney Kore'de de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 736'yı geçti. Hastalığa yakalananlar arasında 45 günlük bir bebeğin de bulunduğu aktarıldı. Japonya'da da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti. Avustralya ve ABD'de de virüs nedeniyle ilk ölümler yaşandı. Avustralya'daki söz konusu vakanın Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan Diamond Princess gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya'da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Salgın Avrupa Kıtası'nda yayılmayı sürdürürken, İrlanda ve Lüksemburg'da da ilk vakalar açıklandı. Kıtada Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün meydana geldiği İtalya'da ise can kaybı sayısı 34'e, vaka sayısı bin 577'ye yükseldi.Son verilere göre Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya'da 74, İngiltere'de 35, İsveç'te 22, Avusturya'da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, Fransa'nın kuzeyinden gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Paris'teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Ayrıca, Tayland'da da ilk ölüm gerçekleşti. Salgın Önleme Merkezi Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen, 35 yaşındaki Taylandlı erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. İran'da dün virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 54'e yükseldi. Virüsün görüldüğü hasta sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Rusya, Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artması üzerine uçuşların kısıtlandığını açıkladı. Birçok havayolu firmasının iki ülke arasındaki uçuşlarının durdurulduğunu, sadece Rus Aeroflot ve Korean Air'in uçuşlara devam edeceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU