Liderler zirvesi öncesi telefon diplomasisi

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BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi. Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmiş, "Rejimin ve destekçilerinin saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Rusya rejime açıkça destek veriyor, sır değil. Silahlı gruplar da sağdan soldan getiriliyor. Bu saldırganlık durdurulmazsa 3 milyon insan gelecek. Biz bu yükü bugüne kadar yalnız çektik. Avrupa sözünü kısmen tutabildi" demişti.