Malezya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) bulunan Sultan Hacı Ahmed Şah Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına farklı milletlerden yüzlerce üniversite öğrencisi katıldı.

CEMAATLE DUA ETTİLER

Namazın ardından caminin imamı Abdul Hayr Celil, cemaatle İdlib şehitleri için dua etti.

Türk askerlerin, Suriye'nin güvenliği ve mültecilerin korunması için girdikleri mücadelede şehit düştüğünü söyleyen Abdul Hayr, "Allah hepsini şehit olarak kabul etsin. Suriyeli mültecilerin korunması ve ülkedeki krizin çözümü konusundaki çabalarında Türkiye'ye yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.