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'da alarmı! Yolcu gemisinin ülkeye girişi koronavirüs nedeniyle engellendi

Koronavirüsü birçok ülkeyi alarma geçirmiş durumda. Havayolu ve denizyolu seyahat seferleri azaltılıyor. 'da ise alarmı yaşandı. Myanmar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yolcu gemisinin ülkenin ticari başkenti Yangon'a girmesine izin vermedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:48 ABONE OL
Myanmar'da koronavirüs alarmı! Yolcu gemisinin ülkeye girişi koronavirüs nedeniyle engellendi

Kovid-19 vakasının henüz görülmediği Myanmar'da hükümet, Yangon'da 4 gün konaklamayı planlayan Bahama bandıralı "The Silver Spirit" isimli yolcu gemisinin limana giriş iznini geri çevirdi. Sağlık ve Spor Bakanlığında görevli müdür Khin Khin Gyi, kararın başkent Nepido'daki olağanüstü toplantıda alındığını belirtti.

Gyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kararın alınmasının temel sebebi, geminin koronavirüs vakalarının görüldüğü birkaç ülkeye uğramış olması." ifadelerini kullandı.

En son Tayland'ın Puket adasına uğrayan gemi, 22 ülkeden 485 turist ve 350 kişilik mürettebat taşıyor. Myanmar'da Kovid-19 şüphesiyle 45 hastaya test yapılırken, hiçbirinde yeni tip koronavirüse rastlanmadığı açıklanmıştı.

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Myanmar'da koronavirüs alarmı! Yolcu gemisinin ülkeye girişi koronavirüs nedeniyle engellendi
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