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‘O kadar da kötü değil’

Giriş Tarihi: 2.3.2020 ABONE OL
‘O kadar da kötü değil’
ABD'li 66 yaşındaki Carl Goldman, Japonya'da günlerce karantina altında tutulan Diamond Princess gemisindeki yolculardan biri. Karantina altındaki Goldman, koronavirüsle verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla Washington Post gazetesine anlattı. Tokyo'dan tahliye edilerek Nebraska Üniversitesi'ndeki karantina merkezinde tutulan Goldman, bol bol mineral ve elektrolit destekli su içtiğini belitti. Goldman, "60'larımın sonlarındayım, koronavirüs teşhisi konuldu, ama yıllar önce geçirdiğim bronşit beni çok daha zorlamıştı" dedi.
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