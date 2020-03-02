Vladimir Putin'den son dakika İdlib açıklaması geldi: Kimseyle savaşa girmeye niyetimiz yok!

Rusya'dan son dakika açıklamaları peş peşe geliyor! Açıklamayı bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. TASS Haber Ajansı'na konuşan Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN AKLINA SAVAŞ FİKRİNİN GELMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Rus basınında muhabirlerin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullanan Putin, Rusya'nın savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

5 MART'TA KRİTİK GÖRÜŞME

İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye rejim hedeflerini yerlebir ederken, dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye odaklandı. Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş 'Savaş' açıklaması! "Kimseyle..." | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 212 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok kritik noktayı vururken, rejimin hedefleri kullanılamaz hale geldi. Üsler ve kimyasal tesisler de TSK'nın hedefinde yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı son bilgiye göre; 2 bin 212 rejim askeri öldürüldü.