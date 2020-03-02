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Rus fenomen 'nun doğum günü faciaya dönüştü! 3 kişi öldü

'da yaşanan korkunç olay deyim yerindeyse Kan dondurdu! Rus fenomen 'nun, 29. yaş partisinde kocasının yaptığı sürpriz bir faciayla sonuçlandı. Eşi Ekaterina'ya sürpriz yapmak için havuza kuru buz döküp dumanlar çıkmasını isteyen Valentin, kendi dahil 2 kişinin zehirlenerek ölümüne neden oldu. Valentin Didenko, genç kadının yaş günü partisi için yakın arkadaşlarını evlerine davet etmişti. Evlerindeki parti korkunç bir şekilde sonlandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 15:03 ABONE OL
Rus fenomen Ekaterina Didenko'nun doğum günü faciaya dönüştü! 3 kişi öldü

Sosyal medyayı şoka uğratan olay! Rus fenomen evinde verdiği partiyle adeta faciayı yaşadı. 3 kişinin öldüğü olayın yankıları hala sürüyor.

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Rus fenomen Ekaterina Didenko'nun doğum günü faciaya dönüştü! 3 kişi öldü
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