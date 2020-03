Son dakika: ABD'de korona virüsünden 2 ölüm

Washington eyaleti Halk Sağlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentindeki King County bölgesinde yaşayan 70'li yaşlarında bir kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülke genelinde korona virüs vakasının 87'ye yükseldiğini, hastaların kontrol altında tutulduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini açıkladı. CDC, halka hastalığın yayılmasını en aza indirmek için bazı önleyici tedbirler alınmasını önerdi. Yapılan açıklamada, hasta olan insanlarla yakın temastan kaçılması ve hastayken evden dışarı çıkılmaması çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletlerinde korona virüsü kaynaklı ilk ölümün Washington eyaletinde gerçekleştiğini açıklamıştı.



NEW YORK'TA İLK KORONA VİRÜS VAKASI

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından eyalette ilk korona virüsü vakasının ortaya çıktığını duyurdu. Pozitif test sonucunun Albany'deki Wadsworth Laboratuvarı'nda doğrulandığını açıklayan Cuomo, virüsün tespit edildiği kadın hastanın hayati bir tehlikesi bulunmadığını ifade etti. Vali Cuomo, "30'lu yaşlarının sonundaki hastanın virüsü İran'a yaptığı ziyaret sırasında kaptığını düşünüyoruz. İran'dan döndüğünden bu yana Manhattan'daki evinde karantina altında tutulan hastanın ABD'ye ne zaman geldiğini belirlemeye ve birlikte seyahat ettiği kişileri bulmaya çalışıyoruz. Aşırı endişe edecek bir durum yok, New York'ta genel olarak korona virüs riski düşük. Bu durumu özenle yönetiyoruz ve yeni gelişmeler olduğunda bilgi sağlamaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.