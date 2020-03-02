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Son dakika: 'de koronavirüsten ikinci ölüm

'de ortaya çıkan ve dünyaya korku salan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkeye sıçrayan virüsten 'de bir kişi hayatını kaybetmişti. Bugün koronavirüsten ABD'de bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. 70 yaşındaki bir koronavirüs hastasının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:17 ABONE OL
Son dakika: ABD'de koronavirüsten ikinci ölüm

Son dakika haber: Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD'de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.

Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.

- NEW YORK'TA İLK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran'a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.

Rhode Island'ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya'ya seyahat ettiği kaydedildi.

Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken, New York'ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.

Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.

Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD'de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.

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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ikinci ölüm
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