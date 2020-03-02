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'de yaşayan Türk gazeteciden koronavirüsü hakkında son dakika açıklamaları geldi! Corona virüs son durum ne?

İlk olarak 'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden dünyaya yayılan koronavirüsü hakkında son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde corona virüs tespit edilen kişi sayısı 86 bin 983'e ulaştı. Bunların 79 bini Çin ana karası içerisinde bulunurken 3 bin 526 kişi Güney Kore'de, bin 128 kişi ise İtalya'da yaşıyor. Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 979'a yükseldi. Çin'in ardından en çok ölüm 43 kişi ile İran'da görüldü. Korona virüsün bu denli hızlı yayılması dünyada büyük panik yaratırken ülkeler de önlemlerini en üst düzeye çıkartıyor. Peki, şu an Çin'de durum ne? İnsanlar koronavirüs için nasıl önlemler alıyor? Beş yıldır Çin'in Pekin şehrinde yaşayan Türk gazeteci Sıdal Utkucu çarpıcı koronavirüs açıklamalarında bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.3.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 07:49 ABONE OL
Çin'de yaşayan Türk gazeteciden koronavirüsü hakkında son dakika açıklamaları geldi! Corona virüs son durum ne?

'de başlayan ve dünya geneline ani bir hızla yayılan koronavirüse ilişkin son dakika haberleri art arda geliyor. Covid-19 adı ile anılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel risk seviyesini 'çok yüksek' olarak duyurduğu corona virüste vaka ve ölüm sayısı giderek artış gösteriyor. Öyle ki, dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 86 bin 983'e çıktı. Bunların 79 bini Çin ana karası içerisinde bulunuyor. 3 bin 526 kişi Güney Kore'de bulunurken salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da bin 128 kişide coronavirus saptandı. Ölü sayısı ise 2 bin 979'a ulaştı. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da ve İtalya'da gerçekleşti. Koronavirüsten dolayı İran'da 43, İtalya'da 29 kişi hayatını kaybetti.

ÇİN'DE YAŞAYAN TÜRK GAZETECİNİN ANLATTIKLARI KORKUNÇ

Dünyayı teyakkuza geçiren hastalığa ilişkin çarpıcı bir açıklama da beş yıldır Çin'in Pekin kentinde yaşayan Türk gazeteci Sıdal Utkucu'dan geldi. Utkucu, kapalı kapılar ardında yaşananları anlatırken koronavirüsün ülkede nasıl bir psikolojik ortam oluşturduğuna da değindi. İşte, son dakika haberinin detayları;

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Çin'de yaşayan Türk gazeteciden koronavirüsü hakkında son dakika açıklamaları geldi! Corona virüs son durum ne?
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